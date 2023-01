Schokkende details in zedenzaak waar 'monsteroppas' als slaaf alles deed wat haar meester wilde

De twee hadden een sm-relatie, waarin hij de meester was. En hij zou alle opdrachten hebben gegeven. Maar dat is niet zo, volgens hem. ,,Ze is geen bestuurbare drone”, wierp hij tegen. De tienduizenden apps brengen geen duidelijkheid.

Quote De ouders zaten niet in de rechtszaal, zij wilden de details over wat met hun kleintjes was gebeurd niet horen

De rechtszaal zat bomvol, dinsdagochtend tijdens de eerste van vier zittingsdagen over het weerzinwekkend misbruik van meisjes tussen de 1 en 6 jaar. Wie er echter niet zaten, waren alle ouders. Zij konden de details niet aan. Hun spreekrecht wordt donderdag waargenomen door advocaten en hulpverleners.

En de details waren inderdaad niet om aan te horen. De meisjes werden door de vrouw gebruikt als pop en als prostituee. Bij vijf meisjes is het lichaam binnengedrongen. Vrijwel alles is gefilmd, soms live doorgestuurd, soms bewerkt en later gedeeld.

Eigen dochter aangeboden

Een achtste slachtoffer is de toen 17-jarige dochter van de vrouw. Zij is als experiment gedrogeerd. De vrouw zou haar ook ‘aangeboden’ hebben aan de man, maar dat kind is niet misbruikt. Wat lang boven de tafel hing was de vraag of de man ‘op bezoek’ zou komen tijdens het oppassen, maar ook dat is nooit gebeurd. ,,Ik keek alleen films.”

Het is in alle aspecten een bijzondere rechtszaak. Drie advocaten voor de verdachten, drie advocaten voor de slachtoffers, drie geestesdeskundigen die donderdag aan de beurt zijn . Er worden geen namen genoemd en geen woonplaatsen.

Quote De twee keurig uitziende verdachten verwacht je eerder in de Bijenkorf dan in een seksshop

En dan zijn er de verdachten. Ogenschijnlijk keurige mensen. Grijzend, goed gekapt en gekleed. Mensen die je eerder in de Bijenkorf verwacht dan in een seksshop. De twee leerden elkaar begin 2018 op een datingssite kennen. Bij de eerste date kwam het meteen tot seks. Het was een meester-slavin-verhouding, voor beiden ‘de eerste keer’. Na anderhalve maand maakte hij het uit, maar ’als ze de meester nodig had, was hij er.’

En ze bleven appen. Aan de hand daarvan is te volgen hoe hun fantasieën maand na maand steeds duisterder werden. Het ging over haar dochter, over dieren, over nazikampen, en uiteindelijk ook over steeds jonger ‘vlees’.

April 2019 schreef de vrouw zich in bij oppascentrales. ‘Heel slim’ voor een laag tarief, ze zei in de beveiliging te werken en, opvallend: ze zocht alleen meisjes, zonder broers of zusjes. Ze zocht speciaal onder de 4 jaar, want die kinderen zouden zich weinig herinneren en in ieder geval niet vechten. En meisjes waren haar keuze, omdat mannen, ook jongens, altijd meester zijn over vrouwen.

Quote De ‘kennisma­kings­ge­sprek­ken’ waren om de kinderen te keuren

Het is niet dat de ouders over een nacht ijs gingen. Er waren altijd kennismakingsgesprekken. Maar dat was juist om de slachtoffertjes te keuren. Die gesprekken werden al gefilmd en door hem bekeken. Dat was ‘spannend’.

Wat er vervolgens gebeurde, was te heftig voor woorden. Belangrijker was ook de vraag wie telkens het initiatief nam tot iets. Er zijn hulpstukken gekocht. Er is kinderporno gezocht, als ‘lesmateriaal’. Er werden plannen besproken voor de ‘kabs’: kabouters oftewel de kinderen.

Perfect

En er is gefilmd. Op haar computer stonden zesduizend bestanden. Bij hem bijna niks maar er waren wel sporen. Hij gooide alles meteen weg. Als hij iets opnieuw wilde zien, stuurde ze het opnieuw door. Dan had ze de opnames ondertussen mooier gemaakt. ,,Het moest wel perfect zijn.”

De films vroeg hij niet, die kreeg hij, zei hij. ,,Natuurlijk niet, waarom zou ik filmen als ik er zelf al was”, zei zij. Juridisch waren vooral de livestreams belangrijk: dan gold hij als aanwezig.

Quote De vrouw moest niks maar deed alles wat hij wilde

Maar wie verzon het? De ander. Het waren fantasieën die ze samen bespraken en steeds verder gingen, zei hij. Zij: ,,Ik moest niks, ik had natuurlijk gewoon ‘dag’ kunnen zeggen. Maar in onze relatie deed ik alles wat hij vroeg, zonder vragen.”

En dat leidde de rechter weer naar de man. Als hij het allemaal zag gebeuren, tegen zijn wil, zonder verzoek, waarom zei hij dan niet dat ze moest ophouden? ,,U was de enige die dit kon stoppen.” De man: ,,Denkt u echt dat ze naar me luisterde? Ze ging haar eigen gang, het was voor haarzelf.”

De rechters behandelen vanmiddag de details per kind. Donderdag komen de ouders - indirect - aan het woord en doen deskundigen verslag van hun onderzoek naar de geestesgesteldheid van de verdachten. Maandag volgt dan de strafeis.