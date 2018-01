Schokkende beelden van doorrijder in Oss vrijgegeven: 'Onze dochter op brute wijze omver gereden'

'Opeens had ik twaalf Poolse buren'

9:02 ZALTBOMMEL - Uw nieuwe buren? Twaalf Polen of Bulgaren. Dit is regelrechte noodkreet uit een bescheiden koopwoning in een kleine dorpskern in de Bommelerwaard. We schuiven aan voor een verhaal dat verteld moet worden. Maar onder voorwaarden. Het moet anoniem.