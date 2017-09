Schitterende oude luchtfoto's West-Brabant, uitgestrekte polders en lege straten

Weer brand bij Arriva in Tilburg, nu ook autobrand in dezelfde straat

6:46 TILBURG - Donderdagnacht woedde er opnieuw brand in de busstalling van busvervoerder Arriva in Tilburg. Een noodgebouw op het terrein aan de Fatimastraat vatte vlam. Een paar uur daarvoor brandde in dezelfde straat een bestelbusje uit.