Schilderijen van topschilders als Rubens en Picasso te zien in Brabant: ‘Collectie die in Nederland zijn gelijke niet kent’

Nieuwsover­zicht | Mishandel­de Mark Gillis slaapt slecht na overval - Voorzitter Sintcomité stapt vlak voor intocht op

De sluitingstijd van horeca en supermarkten wordt vervroegd, werknemers moeten meer gaan thuiswerken en thuis mogen niet meer dan vier gasten per dag worden ontvangen. Het kabinet heeft vrijdagavond een reeks nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. Verder is de voorzitter van het Sintcomité in Tilburg opgestapt en is bekend geworden dat zanger Mark Elbers, ook wel bekend als de 'Nuenense Elvis’, is overleden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

12 november