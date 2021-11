Schijndelse kroegbaas bedreigd en cancelt feest in België na onthulling locatie: ‘Wil geen tweede Project X’

Café brengt honderden Brabanders grens over om te feesten, burgemees­ter: 'Frustre­rend dat ik niks kan doen’

SCHIJNDEL/TURNHOUT - Bussen vol feestgangers vanuit Schijndel steken de grens over om in Turnhout tot diep in de nacht uit te gaan. Thomas de Groot van Café de Sok verkocht binnen een paar uur bijna alle 500 kaartjes, maar er is ook kritiek. Burgemeester van de Belgische plaats Paul van Miert noemt het ‘frustrerend’: ,,Je staat erbij, maar kan niet ingrijpen.”

16 november