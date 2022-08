Scheuren of klemmende deuren? Steeds meer huizen verzakken door droogte, en je draait zelf voor de kosten op

18-jarige man overlijdt bij ongeval in Ledeacker, drie jongeman­nen gewond

LEDEACKER - Bij een ongeval op de De Quayweg in Ledeacker (Land van Cuijk) is vrijdagochtend rond half zes een voertuig met vier inzittenden over kop geslagen. Een 18-jarige man uit Gennep is overleden aan zijn verwondingen, de drie anderen (twee mannen van 18 en 19 jaar uit Rijkevoort en Sint Anthonis) zijn gewond geraakt. Een van de gewonden is er slecht aan toe.

26 augustus