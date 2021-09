Schatgraven in het filmische geheugen van Brabant

Met paard en wagen kwamen ze aan in het grensgebied rond Putte, Bergen op Zoom en Roosendaal, en soms per trein. Honderdduizenden zuiderburen ontvluchtten in 1914 het ontbrandende geweld van de Eerste Wereldoorlog in hun land, trokken naar het neutrale noorden, op zoek naar een veilige haven. Hele Belgische families arriveerden in lompen - of juist keurig gekleed. Soms verweesd en verwaarsloosd, soms perfect gesoigneerd.