Schadevergoeding tot 12.000 euro per afgedankte Stint, 5 jaar na dramatisch verkeersongeval

Update Elektri­sche bakfietsen vervoeren wekelijks ruim 50.000 kinderen van kinderdag­ver­blij­ven

OSS - De vier kinderen die donderdagochtend omkwamen bij een dramatisch ongeluk op een spoorwegovergang in Oss, werden vervoerd in een elektrische bolderkar. Deze karretjes, waarbij een pedagogisch medewerker stuurt, zijn in opmars bij kinderdagverblijven. Er rijden er momenteel zo'n 3000 rond in Nederland waarmee wekelijks tussen de 50.000 en 60.000 kinderen worden vervoerd.