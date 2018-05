Schadeclaim én aangiftes na blunder in Bureau Brabant: 'Iedereen kijkt ons er op aan'

TILBURG – Een pijnlijke persoonsverwisseling in opsporingsprogramma Bureau Brabant krijgt zeer waarschijnlijk nog een staartje. De familie van de man die onterecht in verband werd gebracht met een zware mishandeling is woest vanwege de fout en gaat een schadeclaim indienen. Ook gaat de gedupeerde jongen aangifte doen van smaad en laster, bevestigt de familie tegenover deze krant.

Geluiden over een schadeclaim en een aangifte zijn bij de politie niet bekend. ,,We hebben vandaag en gisteren prettige gesprekken met de familie gehad. Daarbij is hier niet over gesproken", laat een woordvoerder weten.

Doodsbedreigingen

De ouders van de gedupeerde jongen zijn de laatste dagen overstelpt met negatieve reacties en zelfs doodsbedreigingen. Dat gebeurde nadat er maandagavond in Bureau Brabant, een regionaal opsporingsprogramma van de politie, een foto van hun zoon werd getoond.

Hij werd in verband gebracht met een zware mishandeling van een 73-jarige man uit Tilburg. Die raakte zwaargewond nadat hij van een trap was geduwd. Wat bleek: de foto van de man bleek per ongeluk verwisseld. Hij had er helemaal niets mee te maken.

Toen familieleden werden geconfronteerd met de ernstige beschuldiging in de uitzending, kregen ze naar eigen zeggen 'de schrik van hun leven'.

'Juridisch boeten'

,,Ja, dit is mijn zoon. En nee, hij was het niet”, schrijft een verbouwereerde moeder op sociale media. Na de uitzending is zij, samen met haar man en haar zoon, overstelpt met negatieve reacties. ,,Dit hebben wij niet verdiend. Diegene die deze onzin heeft verspreid en de foto heeft gemaakt, zal hiervoor juridisch boeten”, verzekert ze.

De politie ging in een uitgebreid bericht diep door het stof. De fout had volgens een woordvoerder nooit mogen gebeuren. Aan deze excuses lijkt de familie van de man geen boodschap te hebben: het kwaad is immers al geschied.

,,Zo makkelijk is het om iemand zwart te maken en daarna excuses aan te bieden”, klinkt het teleurgesteld. ,,Wat doet de foto van mijn zoon daar? Wie heeft hem gemaakt? Ik ben nog steeds boos. Iedereen kijkt ons hierop aan.”

Excuses

Hoe de fout heeft kunnen gebeuren, staat in een verklaring van de politie. ,,Tijdens het politieonderzoek kreeg de politie nog een foto met een afbeelding van iemand met een wit T-shirt. Abusievelijk zijn deze twee foto's verwisseld en is de verkeerde foto bij Bureau Brabant getoond’, zo valt te lezen.

Inmiddels heeft de politie excuses gemaakt. Ondertussen zijn er al meerdere gesprekken geweest met de betrokkenen. ,,Die hebben wij als zeer positief ervaren. We hebben kennisgenomen van de berichten die op sociale media rondgaan, maar echt concrete geluiden dat er juridische vervolgstappen worden ondernomen, zijn bij ons nog niet bekend."

Op de vraag of de politie begrip heeft op een eventuele schadeclaim, wil de woordvoerder niet reageren. Om de schade voor de jongen te beperken is de foto direct van de site en sociale media van de politie gehaald.

Aangiftes