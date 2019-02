Saturdaynight is in Brabant echt niet altijd keigezellig

Wim Daniëls schrijft ode aan ‘Houdoe’: het is de laatste strohalm

6:27 DEN BOSCH - Houdoe. Brabanders kozen het in 2005 en 2012 als mooiste woord. Waar komt het vandaan? Waarom koesteren we ons groetwoord als laatste houvast? Veelschrijver Wim Daniëls - zelf verklaard houdoe-zegger - dook in de geschiedenis en anekdotes rond Brabants bekendste exportproduct.