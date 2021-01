Sanna krijgt als eerste tweede prik tegen corona

Dit is wat je moet weten over code zwart in de ziekenhui­zen: ‘Loten doen we alleen als het écht niet anders kan’

25 januari Door de uitbraak van de Britse coronavariant kunnen de ziekenhuizen in Nederland volstromen. Dan dreigt ‘code zwart’ en zijn er meer patiënten dan bedden. Kun je die schaarste wel eerlijk verdelen? En hoe doe je dat dan? In samenwerking met ouderenbond KBO Brabant zonden wij maandagavond een livegesprek uit waarin Judith Wilmer (klinisch geriater Catharina Ziekenhuis in Eindhoven), Antina de Jong (jurist en ethicus Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en Leo Bisschops (voorzitter KBO-Brabant) in gesprek met verslaggever Jelle Krekels antwoord gaven op vragen van onze lezers.