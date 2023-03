Samen vrijheid vieren voor het goede doel: het gratis Modern Hippiez Freedom Festival pakt uit in Time Out

Bedrag verdubbelen

De opbrengst van het festival wordt via een stichting van het echtpaar verdeeld onder opvanghuizen in Oekraïne, zegt Huisman. De toegang tot het festival in Time Out is gratis, maar bezoekers zijn verplicht om voor tien euro drie munten te kopen. Via donaties wordt de opbrengst verder verhoogd. „Zahoor heeft toegezegd het bedrag dat we ophalen te verdubbelen. Hij zal zelf ook aanwezig zijn”, vertelt Huisman.