Samen raken ruim 45 harpisten de juiste snaar tijdens het Harpweekend in de Hofnar

Tijdens een voorstelling in de Hofnar in Valkenswaard werden bezoekers zondag een uur lang meegenomen op feeërieke muziek. Die werd gespeeld door docenten en leerlingen van de muziekscholen in Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant.

Tien jaar geleden schreef harpist en docent Renske de Leuw de muziek bij het Chinese sprookje De Onbespeelbare Harp. Tijdens het jaarlijkse Harpweekend van de gezamenlijke muziekscholen, met telkens een ander thema, werd het in 2013 uitgevoerd.

‘Nu klopt het echt’

„Maar het is natuurlijk zonde om zo’n groot werk maar eenmaal ten gehore te brengen. Op het Dutch Harp Festival in Utrecht hebben we het later met professionals en in een kleinere setting nog eens gespeeld. Collega’s vroegen toen of ze de muziek mochten hebben om het ook hun leerlingen te kunnen laten spelen. Het stuk heb ik na al die tijd daarom herzien en nu voel ik dat het echt klopt. Spannend, maar ook fijn om het weer op te voeren.”

Quote Pas wanneer je een instrument niet jouw eigen wil oplegt, maar zo kunt spelen dat je het instrument zelf het verhaal laat vertellen, komt muziek tot leven Renske de Leuw

Het verhaal gaat over een rode draak, een oude boom en een keizer die van de boom een harp liet maken. Het lukte daarna echter niemand om erop te spelen, tot de harp in trilling werd gebracht door een onbekende harpist. Het leek of de man door de harp werd bespeeld in plaats van andersom.

De Leuw begreep de boodschap: „Pas wanneer je een instrument niet jouw eigen wil oplegt, maar zó kunt spelen dat je het instrument zelf het verhaal laat vertellen, komt muziek tot leven.”

De trillingen ervaren

Mea van Delden, harpdocent bij Muziekonderwijs Aalst Waalre, Rick en Dé Muziekschool Deurne kent ook de kracht van harpmuziek: „De trillingen van de snaren hoor je niet alleen; je ervaart ze. De harp bespeel je terwijl deze tegen je schouder rust, want je trekt het instrument naar je toe. Het horen van de trillingen alleen werkt al door, maar je voelt het des te meer.”

De harp beroert dus ook bijna letterlijk het hart. Dit weekend vond de 24ste editie van het Harpweekend plaats en de vele deelnemers (de jongste was een jaar of 8) leefden er lange tijd naartoe.

Eindstuk is kroon op het werk

Van Delden: „Het samenspel van leerlingen uit de regio van hetzelfde niveau - we hebben drie groepen - is ontzettend leuk. Zowel voor henzelf als voor de docenten. Een grote uitdaging is het ook, maar iedereen is gepassioneerd en heeft plezier. En het gezamenlijke eindstuk, waar veel mensen naar komen kijken, is dan de kroon op al het werk.”

Volgend jaar is een jubileumjaar. Met de voorbereidingen voor de voorstelling van 2024 in Heeze, zijn de organisatoren inmiddels gestart.

Volledig scherm Harpweekend 2023 De Hofnar Valkenswaard © Karin van Berkel