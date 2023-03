Samen het lekkerste biertje ontdekken bij Bierkade festival Veghel: ‘Gemoedelijke sfeer wordt gewaardeerd’

VEGHEL - Aan de lange bar in de Koekbouw in Veghel kan zondag tijdens het Bierkade festival gekozen worden uit 113 speciaalbiertjes. Mooi om daar met vrienden van te genieten en de hobbybrouwer die komt ook inspiratie opdoen.

Bij het derde bierfestival op de Noordkade zijn weer zo’n achthonderd belangstellenden. Het informatieboekje met de diverse bieren en bierbites wordt bestudeerd en de hoofden gaan omhoog naar de banners om te kijken waar het glas te vullen. Dit keer zijn er 49 brouwers weet Dick Konincks, bedrijfsleider horeca Cultuur Haven Veghel. ,,We hebben verder gekozen voor drie verschillende livebands en de gemoedelijke sfeer wordt gewaardeerd”, stelt hij.

Konincks is dit keer voor een andere indeling gegaan in de Koekbouw en die valt in de smaak bij Gert-Jan Foolen en Bernie de Brouwer. De vijftigplussers uit Sint-Oedenrode vinden de opzet met aan één kant de bar, van maar liefst 58 meter lang, en in het midden het muziekpodium een vooruitgang. Kwamen ze eerder puur voor de gezelligheid, dit keer hebben ze een missie.

Leuk om passie te delen

,,We komen nu ook om inspiratie op te doen, want we houden op 19 augustus een bierfestival”, vertellen De Brouwer en Foolen. ,,We brouwen nu vijf jaar hobbymatig: 3Mate. Rooise speciaalbieren. Het is zo leuk om je passie te delen met andere mensen.” De Brouwer is ook al zestien jaar bezig met een biergilde, die honderd leden telt. Aan de stamtafel komen ze maandelijks bij elkaar om over bier en alledaagse dingen te praten en er komen allerlei bieren op tafel.

De eerste uren zijn de twee mannen nog scherp en doen ‘hun huiswerk’. Ze kijken goed rond en praten met anderen, want ze willen met hun festival ‘Beers @the Paddock’ in Rooi goed voor de dag komen.

Hoppig wit bier

Verderop proeven Jos en Teun Minkels uit Volkel op de juiste wijze wat biertjes. Vader (60) en zoon (32) zijn meegenomen door familie. Terwijl Jos de zoon de liefde voor speciaalbieren bijbracht ging Teun in zijn studententijd brouwen en stak zijn vader aan. Nu brouwen ze zes keer per jaar 20 liter, al was het voor de bruiloft van Teun vorig jaar wel wat meer. ,,Een hoppig wit bier met een laag alcoholpercentage, want we hadden wel een hele dag te gaan”, lacht Teun.

Jos vertelt trots dat ze biersommelier zijn. ,,Van de driehonderd in Nederland zijn er zover ik weet niemand anders vader en zoon. Teun gebruikt zijn kennis bij het brouwen, ik vind het ook leuk om bierproeverijen te geven.” Zijn zoon vertelt dan: ,,Ik heb net een biertype geproefd dat ik nog wil gaan maken. Een double IPA , die heeft veel body met een mooie fruitigheid. Het is onze hobby, maar je probeert het wel steeds beter te doen. Daarom vind ik het jammer dat er geen brouwers achter de tap staan, waarmee je kunt praten over de keuzes die ze maakten.”

Hobby uit de hand gelopen

Brouwer Sven Somers (47) uit Bakel van Bierbrouwerij Holevoort vindt het wel lekker om gewoon wat te proeven. ,,Onze hobby is redelijk uit de hand gelopen. We hebben een eigen hopveld en gerstvelden en een eigen waterbron. We brouwen in de avonduren en in het weekeinde. Onze bieren liggen in speciaalbierwinkels.”

Hij snapt het oogpunt van de bezoeker wel dat die graag een praatje met brouwers maakt. ,,Maar dat neemt niet weg dat ze nog steeds een goei bier kunnen drinken.”

Volledig scherm Gert-Jan Foolen (links) en Bernie de Brouwer uit Sint-Oedenrode doen inspiratie op tijdens het Bierkade festival aan de Noordkade in Veghel. © Franka Willems