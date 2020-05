Samen bijna een eeuw bij de politie en nooit één kogel afgevuurd

Hij wil graag eerst iets rechtzetten, Math van den Bekerom. Het is niet zo dat het loodzwaar is en standaard ellende, het werk van een politieman. ,,Wat je terugkrijgt van mensen, dat is soms onbeschrijfelijk. Daar doe je het voor.” Hij denkt hardop terug aan een ongeval, jaren terug. ,,Twee mensen in een auto, helemaal verbrand. En dan moet je naar de nabestaanden. Slecht nieuws gaan brengen. Ik kan je zeggen, mensen weten echt wel wat er aan de hand is als er twee agenten aan de deur staan met een gezicht dat stijf staat van de ernst. En dan vertel je wat er gebeurd is en uiteindelijk vertrek je weer, maar die mensen blijven je altijd bij. Altijd. Jaren later las ik een verhaal in de krant waarin die nabestaanden over dat ongeval vertelden. Ze zeiden: geen kwaad woord over de politie. Die hebben ons toen zo goed opgevangen. En als je dat dan leest...”