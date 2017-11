Samen 1000: 17 kinderen in 16 jaar

In het ouderlijk huis aan de Willibrordlaan had bakker Koos Adams jarenlang de beste klant van zijn bezorgronde. Als hij achterom kwam was zijn arm maar net lang genoeg om alle broden naar binnen te dragen en vaak kwam er nog wat extra’s bij. Moeder Marie nam het daarna van hem over: in haar eentje vulde zij de volgende ochtend alle broodtrommels. Met het opgroeien van haar kroost waren er trommels bij met wel 14 sneeën brood.

Twee tafels

Nee, honger hebben ze nooit geleden, ook al moesten er bij het avondeten twee tafels aaneen geschoven worden, die nog aan beide kanten uitgetrokken werden. Elk jaar werden er enkele varkens geslacht en de groenten kwamen uit moeders hof. De kinderen moesten thuis om beurten mee helpen, vooral de zondagse melkdienst wordt nog goed herinnerd. Jos daarover: dan was het een geluk dat we door het aantal niet vaak aan de beurt kwamen.

De jongens werden om beurten en soms ook met zijn allen tegelijk op de boerderij aan het werk gezet. Omdat vader naast het geboer nog elders bleef werken, was er altijd wel iets te doen. De meisje hielpen in de huishouding, in den hof en rond de deur.

Bescheiden

Wat alle 17 zich nog herinneren is het fijne gemoedelijke karakter van moeder. Zij plaatste zich nooit op de voorgrond en hield dat ook haar kinderen voor. De bescheidenheid van Janus en Marie brachten ze op hun kinderen over. Bij het plaatselijke koor en de voetbalclub waren ze hofleverancier en ook de basisschool profiteerde van het aantal uit dit gezin: ook in de daaropvolgende generatie want veel van de kleinkinderen bleven ook in Hulsel wonen.