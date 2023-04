Sambeek krijgt sluiscomplex 2.0: met ledlampen

Jarenlange ontucht met meisje (nu 15) of niet, banden binnen familie zijn totaal verscheurd

BREDA/RAAMSDONKSVEER – Het meisje (15) uit Raamsdonksveer durfde niets te vertellen over de ontucht door de broer van haar stiefvader. Ze was bang zo nog meer shit te veroorzaken. Donderdag zei ze in de Bredase rechtbank: ,,Nadat het bekend werd, gebeurde waar ik bang voor was.”