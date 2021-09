Safaripark Beekse Bergen viert geboorte bedreigde grijze kroonkraanvogel

Nieuwsover­zicht | Tiener ontvoerd en gewond teruggevon­den - NedTrain aansprake­lijk voor chroom-6-dra­ma

22 september Een 16-jarige jongen is dinsdagavond ontvoerd in Breda. Een paar uur later is hij gewond teruggevonden in het water bij Hoek van Holland. Een 21-jarige verdachte werd aangehouden. Verder: De Eindhovense horeca wordt vanaf zaterdag steekproefsgewijs gecontroleerd op het checken van een coronatoegangsbewijs en NedTrain is door de rechtbank aansprakelijk gesteld voor gezondheidsschade bij slachtoffers van het chroom-6-drama in Tilburg. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.