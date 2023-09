Sacha van Lierop na ruim jaar weg bij DENK

Visverbod voor De Kleuter in Uden vanwege besmette­lijk karpervi­rus

UDEN - Voor visvijver De Kleuter in Uden geldt voorlopig een visverbod. In het water zijn dode karpers aangetroffen als gevolg van een besmettelijk karpervirus. Het virus heeft volgens de gemeente niets te maken met de waterkwaliteit en is ook niet schadelijk voor mens of dier. Toch wordt afgeraden om er honden te laten zwemmen of zelf een duik te nemen.