Saaie en eenzame dagen voor de boeg nu veel plaatsen gesloten zijn? We hebben wat weekendtips

Bijna alle evenementen zijn afgelast. Met het weekend voor de deur kan dat vervelend zijn. Wat gaan we doen? Eindelijk eens aan dat boek beginnen dat je al weken ligt aan te staren. Klusjes in huis die gedaan moeten worden? De tuin vast voorjaar-klaar maken of toch maar gewoon de berg strijkwas wegwerken?

Het coronavirus legt het sociale leven lam, vooral in Brabant. Veel normale uitstapjes zijn niet mogelijk. Theaters, musea en concertzalen zijn dicht. Bioscopen laten maximaal honderd mensen verspreid in een zaal. Alle evenementen waar meer dan honderd mensen bij elkaar komen gaan niet door. Je kunt er van vinden wat je wilt, overdreven of niet voorzichtig genoeg. Feit is wel dat je nu voldoende quality time voor jezelf of voor je gezin hebt.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Buiten een rondje rennen in plaats van naar de sportclub. © Getty Images/iStockphoto

Wat kun je nog wel doen? Binnen bijvoorbeeld

• Boeken lezen

• Series kijken op Netflix. We hebben wat tips voor als je thuis moet blijven:

• Klein feestje thuis organiseren. Nodig dan ook de buren uit om overlast te voorkomen.

• Huis poetsen.

• Maak een gerecht dat heel veel tijd kost en waar je normaal nooit de tijd voor hebt of neemt. Bijvoorbeeld hachee, goulash, taarten bakken, risotto.

• Organiseer een spelletjesmiddag voor je gezin.

Of ga je liever naar buiten?

• In plaats van naar de fitnessclub kun je buiten een rondje gaan rennen of fietsen

• Ga buiten wandelen en geniet van de natuur

• Maak je tuin klaar voor de lente. Hortensia’s en rozen kunnen het best in maart gesnoeid worden. Dat snoeiafval hoef je niet weg te gooien. Dat kun je namelijk stekken. Voor bollen ben je al te laat, die had je al voor december moeten planten.

• Ga een moestuin aanleggen. Duurzaam, gezond en leerzaam. Je kunt alvast zaaibedden gereed maken. Om al zaadjes in de volle grond te stoppen is nog wat vroeg. Maar voorzaaien in kleine potjes kan al. Ideaal hiervoor is een kas, maar voor beginnelingen is het zogenaamde vensterbanktuinieren een goed alternatief.

Niet te dicht op elkaar

• Wil je naar oma, maar is het beter om haar niet in het echt te ontmoeten? Ga met haar facetimen zodat ze er toch een beetje bij is. Kun je meteen vragen of ze nog boodschappen nodig heeft. Die kun je dan op de stoep zetten en even zwaaien naar haar.

• Wilde je toevallig net dit weekend naar de Efteling? Dat kan vooralsnog nog steeds. Als je maar niet te dicht bij elkaar gaat zitten. En binnenshows misschien maar mijden.



Fijn weekend!