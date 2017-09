Ryanair schrapt ook vluchten vanaf Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Gaat ie wel of gaat ie niet? Het is de onzekerheid waarin reizigers van Ryanair momenteel verblijven. De Ierse vliegtuigmaatschappij schrapt de komende zes weken dagelijks veertig tot vijftig vluchten. Vanaf Eindhoven zijn de komende dagen vluchten naar Porto en Bologna geannuleerd. Op de website van de prijsvechter staan alle geschrapte vluchten tot en met woensdag. Wie later vliegt moet voorlopig afwachten.

Ryanair schrapt de vluchten omdat personeel van het bedrijf het overschot aan vakantiedagen voor het eind van het jaar moet opmaken. 'We hebben het verpest qua planning voor de vakanties van de piloten en werken hard aan een oplossing', luidt het statement van Ryanair op Facebook.

Op social media regent het inmiddels klachten van mensen die hun vakantie of andere reis in het water zien vallen. Ook wordt er schande gesproken over de gebrekkige communicatie. Sommige reizigers kregen pas luttele uren voor het vertrek te horen dat hun vlucht geschrapt was.

Ryanair biedt gedupeerde reizigers de mogelijkheid om een andere vlucht te kiezen. Ook kunnen ze hun geld terugvragen. Dat laatste blijkt in de praktijk vaak een lastig verhaal weten ze bij Euclaim, een organisatie die gedupeerde reizigers helpt om hun geld terug te vragen. Volgens juriste Marieke Hammink stromen de claims momenteel binnen. Sinds vrijdag hebben we alleen in Nederland al 165 adviezen gegeven aan gedupeerde reizigers. Volgens Hammink proberen reizigers vaak eerst zelf om hun geld terug te vragen. Over het algemeen reageert Ryanair niet of afwijzend. Pas als wij een juridische procedure starten komen ze vaak alsnog over de brug. Reizigers kunnen volgens Hammink meer dan alleen het bedrag van hun ticket claimen. Afhankelijk van de vertraging en vliegafstand hebben ze recht op een extra schadevergoeding tussen de 250 en 600 euro. Ook extra kosten voor bijvoorbeeld een hotelovernachting kunnen ze (deels) claimen. Wie geld claimt via Euclaims betaalt daar wel een vergoeding voor. 29 procent van de vergoeding plus 26 euro administratiekosten.

