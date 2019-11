‘Ruzie tussen Rielse broers leek wel The Texas Chainsaw Massacre’: 28-jarige blijft voorlopig vastzitten

kaartje Hoe betaalbaar is een woning voor eenverdie­ners in jouw gemeente?

28 november Wie een bruto jaarinkomen heeft van 25.000 euro heeft in Brabant maar weinig keus wat betreft koopwoningen. In Tilburg is dan nog de meeste keuze: daar is 6,2 procent van de koopwoningen betaalbaar met dit inkomen. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbedrijf Calcasa.