Rutte respecteert afgelasten 538-feest; zorgen bij hoofd-IC om Efteling-proef met 8.000 bezoekers

Premier Mark Rutte voegde daaraan toe dat hij het besluit van burgemeester Paul Depla om het af te gelasten respecteert. ,,Ook door de geplande demonstraties van allerlei groepen. Het dreigde een soort Sinterklaasintocht te worden", zei hij tijdens het vragenrondje van journalisten. ,,Dat heb je als burgemeester te wegen.”

Het 538-feest werd maandag - terwijl er al werd opgebouwd op het Chasséveld - afgelast na maatschappelijke druk. Onder andere ziekenhuispersoneel van het vlakbij gelegen Amphia kwam in verzet, en politie-agenten dreigden met een protestactie.

Verbazing

De berichtgeving over de Fieldlab-evenementen verbaasde zorgminister De Jonge, zei hij tijdens de persconferentie. ,,We zouden willen kijken of we via testen eerder en meer mogelijk kunnen maken. Het zijn wetenschappelijke experimenten om te kijken hoe we dat vorm kunnen geven. Of een horeca-ondernemer bijvoorbeeld het dubbele aantal mensen in zijn zaak kwijt zou kunnen. We moeten ook testen hoe grotere groepen veilig bij elkaar kunnen komen.”

Dat dat leidt tot scheve verhoudingen is een bewuste afweging, stelt hij. Dus dat de horeca dicht moeten blijven, terwijl elders in de stad duizenden mensen mogen samenkomen. ,,We hebben dit niet onderschat. We hebben het gewogen en het is onvermijdelijk dat op deze manier het één wel kan, en het ander niet. Dat is zo als je een experiment doet.”

Zorgen om Efteling-proef

Dat de Efteling komende zaterdag open mag voor enkele duizenden mensen past ook in dat plaatje, vulde premier Rutte hem aan, naar aanleiding van een vraag van een journalist van BNR. ,,Die opent ook onder strikte voorwaarden, dat is heel anders dan het 538-feest", stelde hij. ,,Het verschil is dat ziekenhuispersoneel bang was dat bezoekers van het feest met niet-coronaklachten zouden komen. Door partypillen of zuipen.” Daarna lachend: ,,Bij de Efteling verwacht ik dit toch niet.”

8.000 bezoekers ontvangt de Efteling aanstaande zaterdag voor de Fieldlab-proef. ‘Onverstandig, ik heb er geen vertrouwen in’, zegt hoofd van de IC-afdeling Peter de Jager van het Jeroen Bosch Ziekenhuis tegen BNR. ‘Als er meer dan 900 mensen op de IC's liggen, kan het niet doorgaan. Nu zijn dat er 823 mensen. Ik zou maar even de getallen volgen, want het is gewoon niet verstandig. Als we nog even met z’n allen op de tanden bijten, dan heb ik het idee dat we die golf gaan ombuigen, dan kunnen we het effect van de vaccinaties afwachten. En dan zijn komen we die haven binnen. Maar dan moeten we er de ruimte voor krijgen.’

Volledig scherm Bezoekers met mondkapjes op de eerste dag van de heropening van de Efteling vorig jaar. © ANP