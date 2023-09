Rustige derby tussen de ‘beker-rivalen’ Schijndel en Avanti: ‘Een bierdouche voor de spelers? Misschien om ze een beetje af te koelen’

Open Monumenten­dag: ‘In de kazematten is het lekker koel’

Op de Grote Markt kijken Rik Martens en Marc Declerq uit Oudenaarde hun ogen uit. ,,Wat is Bergen op Zoom een prachtige stad. En wie is die meneer daar? Anton van Duinkerken? Die kennen we wel. We wisten alleen niet dat hij uit Bergen op Zoom kwam.”