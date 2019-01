Rustige avondspits voorspeld in Brabant: hoe kan het dan toch zó misgaan? 'Ons wegennet kan het niet meer aan’

EINDHOVEN/BREDA - Hoe kan het dat er zo'n enorme verkeerschaos ontstaat door de sneeuwval, terwijl strooiwagens sinds maandagavond al preventief zout strooien op de Brabantse wegen? Rijkswaterstaat voorspelde maandagavond een rustige avondspits, terwijl de Brabantse verkeersdeskundige Ruud Hornman niet verbaasd is over de extreme drukte: ,,Met de huidige capaciteit op de wegen zakt ons wegennet al snel als een plumpudding in elkaar.”

De filedruk neemt al jaren fors toe in Nederland. In vergelijking met het eerste halfjaar van 2017 steeg de filedruk vorig jaar met maar liefst twintig procent. Met name de automobilisten die dagelijks op de weg zitten op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam, de A20 tussen Hoek van Holland en Gouda en de A27 tussen Utrecht en Breda staan steeds meer en langer in de file.

En daar valt eigenlijk vrij weinig aan te doen, zegt Ruud Hornman van de NHTV. ,,We kunnen wel boos met onze vingertjes naar de overheid wijzen, maar het probleem ligt echt bij de weggebruiker. Bij onszelf”, zegt hij. ,,Als we met z’n allen merken dat we vaker in de file staan, dan moeten we kijken of andere vervoersmiddelen een optie zijn. Misschien dat veel weggebruikers dat na vandaag ook wel gaan doen.”

Selffulfilling prophecy

Het verkeer in het midden, oosten en zuiden van het land ondervond vandaag flinke hinder van de sneeuwval in de avondspits. Rond halfzes stond er ruim 2070 kilometer file op de Nederlandse wegen, de drukste spits ooit. ,,Het is ook een beetje een selffulfilling prophecy, zegt Hornman. ,,We raken tegenwoordig al snel in paniek als er sneeuw of regen wordt aangekondigd. Weggebruikers gaan er bij voorbaat al hun rijstijl op aanpassen. Logisch, maar dan krijg je wel files.”

Rijkswaterstaat voorspelde rustige avondspits ondanks sneeuwval, hoe kan het dan toch zo misgaan?

Volledig scherm Sneeuwschuivers. © Robin Hilberink Volgens woordvoerster van Rijkswaterstaat Firdevs Akkaya is maandag de verwachting nog dat het rustig blijft, maar het filerecord is dinsdagavond toch gebroken.



,,Sneeuwrijden is gewoon niet zo makkelijk voor veel weggebruikers”, zegt ze. Zelf staat ze ook in de file in het zuiden van het land en ziet wat er aan de hand is. De linkerbaan is bijna helemaal vrij en is nog wit van de sneeuw. ,,Mensen rijden vooral rechts, stapvoets, om glijden te voorkomen.”

Probleem

Akkaya legt uit wat het grootste probleem is: ,,Als er niemand links rijdt, dan wordt het strooizout niet in de weg gereden.” Daardoor kan de sneeuw bevriezen en kunnen er zelfs ijsplaten ontstaan. ,,Iedereen rijdt daarom stapvoets achter elkaar, terwijl wij juist adviseren lekker door te rijden.”

De situatie op de Brabantse wegen is heftig, terwijl er weinig ongelukken gebeuren. Rondom Eindhoven en Helmond staat het muurvast, terwijl het niet eens zo heel hard sneeuwt. ,,Gisteravond zijn we al begonnen met preventief strooien, omdat we wisten dat het ging sneeuwen”, zegt de woordvoerster. Vanochtend strooide Rijkswaterstaat opnieuw. Dit kon niet voorkomen dat de bestuurders op de wegen vast kwamen te staan.

,,Mensen zijn gewoon niet gewend om in de sneeuw te rijden”, zegt de woordvoerster. Bestuurders remmen sneller, waardoor er een accordioneffect ontstaat: groepen van auto's bundelen, omdat een auto iets langzamer rijdt dan normaal.

Wat je het beste kan doen? ,,Blijven rijden, zowel op de rechter- als linkerbaan, zodat het zout in de weg wordt gereden. Dan smelt de sneeuw en wordt het wegdek zwart.”

Zelfrijdende auto's

Vooral tijdens een sneeuwbui of wanneer er een strooiwagen rijdt, vorderde het verkeer vanmiddag langzaam. De gemiddelde snelheid op de snelwegen is dan zo’n 30 kilometer per uur. Veel automobilisten zijn volgens Hornman niet bedreven genoeg om onder dergelijke weersomstandigheden goed en veilig te rijden.