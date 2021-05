Russische hackers laten bedrijven miljoenen aan losgeld betalen: ‘Je kunt criminelen niet vertrouwen’

Nieuwsover­zicht | Tilburgse kapper opgelicht door eigen medewerker - Migranten raken hut in Brabantse bossen kwijt

27 mei Een blunder met subsidies kost de provincie miljoenen. Dat geld gaat naar veertien culturele instellingen. Verder ging donderdag het megaproces tegen de Osse woonwagenfamilie R. verder. Ook werd bekend dat de twee migranten die in de bossen bij Mierlo wonen, hun hutje kwijtraken. Gelukkig is er ook vrolijk nieuws, bijvoorbeeld vanuit de Beekse Bergen. Daar werd een jong aapje geboren. En de lente keert terug. Vanaf vrijdag wordt het zonnig in Brabant. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.