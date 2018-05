Rupsje-nooit-genoeg teistert onze tuinen

Wandelend door woonwijken zie je aangevreten hagen en heggen. De buxusrups heeft er zijn vernietigende werk gedaan. Het diertje drijft veel tuinliefhebbers tot wanhoop. Veel mensen moeten met lede ogen aanzien dat de eerder zo fraaie buxussen in de tuin veranderen in bruine, verdorde, troosteloos ogende takjes.

Bescherming

Tuincentra in de regio merken het aan de verkoop van bestrijdingsmiddelen.,,Er komen dagelijks tientallen mensen die iets zoeken om de buxus te beschermen'', zegt Jeroen Soontiëns van het gelijknamige tuincentrum in Eindhoven. Maar bestrijden valt niet mee. ,,Om er iets aan te doen, moet je er vroeg bij zijn. Maar veel mensen ontdekken de rups als de bladeren zijn aangevreten. Dan is het proces al heel ver."

Aangevreten

Ook op begraafplaatsen zijn doorgaans veel buxushagen te vinden. Zoals in Helmond. Op de begraafplaats van de Heilige Lambertusparochie zijn veel struiken aangetast door de 'rupsjes-nooit-genoeg'. ,,Er staat geen enkele gave struik meer", verzucht pastoor Erik Seidel. Hij plaatste foto's van zijn aangevreten buxussen op Facebook en kreeg daarop veel reacties van mensen die hetzelfde is overkomen. ,,Deze plant gaat hier uitsterven", verwacht de pastoor.

Dat het hard gaat, beaamt Soontiëns. ,,Vorig jaar is het echt begonnen en het breidt zich uit. Ik durf inmiddels te stellen dat elke tuin in Eindhoven met buxus ook de buxusrups heeft. Dat was vorig jaar nog niet zo."

De buxusmotten leggen eitjes in de struiken. Een vrouwtjesmot legt zo'n achthonderd eitjes in de acht dagen dat ze leeft. Dat gebeurt in een cyclus van drie keer per jaar.

,,Het lukt je nooit om in één keer alle rupsjes weg te halen", zegt Soontiëns. ,,Bestrijding heeft alleen zin als je er het hele jaar door aandacht aan besteedt."

Bestuiven

De mot eet niet van de bladeren, dat doen alleen de rupsjes. ,,Ter bescherming kun je de buxusstruiken bestuiven met lava-meel", doet Soontiëns een suggestie. ,,Dat zorgt ervoor dat buxus minder aantrekkelijk wordt om er nieuwe eitjes op te leggen. Bovendien worden de bladeren minder eetbaar."