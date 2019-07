Run op ‘wonderzalf’ tegen jeukrups en petitie die pleit voor legerinzet: ‘We zijn de rups meer dan zat’

Bijna dagelijks is apotheker Marieke Vinken in Leende in de weer om kilo's van het ‘lokale wondermiddel’ te maken. Bij de vestigingen van de apotheek in Geldrop, Heeze en Leende zijn de afgelopen weken tegen de duizend tubes verkocht, waar het er normaal misschien tien waren. ,,Vroeger maakte ik één keer in de paar maanden een voorraad van de gel. Nu produceren we iedere ochtend twee kilo, en vaak zijn we voor 12.00 uur alweer door de voorraad heen.”

Quote We kunnen niet heel Brabant voorzien van het middel Marieke Vinken, apotheker

Wonderzalf

Op de piek van de overlast was het met geen mogelijkheid meer bij te benen, zegt Vinken. Gaat het om Leender wonderzalf, met een geheim recept? Dat niet. ,,We adviseren een combinatie van lidocaïne en levomenthol. Deze combinatie verdooft en verkoelt de huid bij extreme jeuk. We maken de gel nog zelf, maar we hebben op een bepaald moment ook moeten inkopen omdat er gewoonweg niet tegen de vraag op te produceren was”, zegt de apotheker.

In de apotheken hebben ze het nog nooit zo heftig meegemaakt als dit jaar. ,,Van iedere vijftien telefoontjes die we krijgen gaan er twaalf over de gel. Maar we kunnen niet heel Brabant voorzien van het middel", zegt Vinken bijna verontschuldigend.

Volledig scherm eikenprocessierups © frans kapteijns

Huisarrest

Ondertussen roepen experts vooral op om plekken waar de rupsen zitten of zaten zo veel mogelijk te mijden. Kies andere fiets-en wandelroutes en vermijdt plekken met veel nesten zeker als het waait. ,,Het lijkt wel alsof steeds meer mensen te maken hebben met een soort huisarrest door die stomme rupsen", zegt Sandra Vermeulen uit Goirle.

Hoe lang duurt die ellende nog? Het Kenniscentrum Eikenprocessierups verwacht dat half juli de eerste vlinders uitvliegen. Toch is de overlast daarmee nog niet opgelost. De nesten van de eikenprocessierupsen zitten bomvol brandharen. In de nesten hebben de rupsen zich nog een paar keer verveld. Bij elke vervelling worden de honderdduizenden brandharen vernieuwd en de oude brandharen blijven achter in de nesten. Na verloop van tijd vallen de nesten uit de bomen. Ook na 6 tot 8 jaar kunnen de haartjes nog voor overlast zorgen. Ze is op internet een petitie gestart en eist dat de overheid op korte termijn een landelijke actie op touw zet om overlast door de rupsen aan te pakken. ,,Ze zeggen dat er op dit moment ruim 100.000 mensen zijn met klachten, maar volgens mij zijn het er veel en veel meer. Het wordt tijd dat de overheid eens buiten de lijntjes gaat kleuren en met creatieve oplossingen gaat komen. Bijvoorbeeld door inzet van het leger”, zegt Vermeulen.