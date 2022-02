Run op carnavalsoutfits via Marktplaats: ruim vijf keer vaker gezocht op ‘carnaval’, Mega Mindy is populair

Nieuwsover­zicht | KNMI waarschuwt voor gevaren storm Eunice - Dorp baalt van ‘intimide­ren­de en hufterige’ lachgas­lief­heb­bers

Nederland zet zich schrap voor storm Eunice. Meteorologen verwachten dat de storm die vrijdag over het land zal trekken voor nog zwaardere windstoten zal zorgen dan storm Dudley van donderdag. Verder is er goed nieuws voor carnavalvierders: in Eindhoven komen toch drie grote feesttenten te staan en de horeca mag er open tot 04.00 uur. Op de Olympische Spelen kwamen zowel Ireen Wüst als Lindsay van Zundert in actie. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

17 februari