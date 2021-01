Rumoerige jaarwisseling in delen van Brabant, jongen gewond na ontploffen vuurwerk in Breda

In sommige delen van Brabant was het een rumoerige jaarwisseling. Vooral in de Graafsewijk in Den Bosch kwam het tot ernstige ongeregeldheden: de politie werd bekogeld met zwaar vuurwerk en twee auto’s gingen in vlammen op. In Veen, Hedel en Waardenburg moest de ME in actie komen. In Breda raakte een jongen gewond door het ontploffen van zwaar shellvuurwerkvuurwerk. In de Roosendaalse wijk Langdonk was het, ondanks de aanwezigheid van veel politie, ‘broeierig’. Aan het geldende vuurwerkverbod hield lang niet iedereen zich in Brabant.