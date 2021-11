Ruiten krabben en een laagstaande zon: met deze tips ga je veiliger (en sneller) de weg op

Nieuwsover­zicht | Brabant verdeeld over coronamaat­re­ge­len - Voormalig zakenpart­ner Henk Krol verbolgen

De aangescherpte coronaregels zorgen voor verdeeldheid in Brabant. Ondernemers vragen zich af hoe het straks moet met de controle van de QR-code. Verder zorgen lekkages voor overlast in enkele huurflats in Eindhoven. En de voormalig zakenpartner van Henk Krol denkt het zijne van zijn verhaal over hun voormalige B&B.

3 november