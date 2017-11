Ruit van lijnbus aan diggelen in Tilburg, waarschijnlijk beschoten

Anniek (19) zat in bus die waarschijnlijk beschoten is: 'We zijn maar gaan staan, niemand wilde naast het gebroken raam zitten'

6:33 TILBURG - Het was een vrij harde tik. Een knal bijna. Zo beschrijft Anniek Snoeijs (19) het moment dat plotseling een ruit brak van haar bus naar Tilburg. Busbedrijf Arriva gaat er vanuit dat de bus beschoten is. Als enige van de ongeveer tien inzittenden waarschuwde Anniek de chauffeur, die niets had gehoord. Maar na een korte inspectie, reed hij door.