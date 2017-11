Ruimte voor vrouwen in West-Brabants carnaval: alleen mannen is 'een verschraling'

Verbogt is voorzitter van de Stichting Carnaval Roosendaal en onder zijn voorzitterschap werd Malou van Rede in 2014 de eerste vrouwelijke nar. ,,Een schot in de roos'', aldus Verbogt. ,,Het heeft ertoe geleid dat we nu dames in de Boerenraad hebben. Op 11 november treden er weer drie nieuwe dames aan. Dan hebben we er in totaal zeven.'' Hij noemt het een goede ontwikkeling. ,,Alleen mannen in de stichting vind ik een verschraling.''