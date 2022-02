Ruim tweeduizend boeren moeten rap aan de bak voor schonere stallen in Brabant: ‘Deadline is glashelder’

Nieuwsover­zicht | Wéér steekpar­tij in azc - 10.000 euro boete voor protest van poppodium 013

Bij een politieactie in Breda zijn 350 kilo cocaïne in een busje en negentien handvuurwapens in een shishalounge gevonden. Ook heeft poppodium 013 van de gemeente Tilburg een boete van 10.000 euro gekregen voor het openen van de deuren uit protest. Verder is een 19-jarige bestuurder aangehouden na een ongeluk in De Mortel, waar zes jongeren bij gewond raakten. De verdachte reed mogelijk onder invloed.

13 februari