Ruim honderd veteranen zoeken naar vermiste Maja • Het gaat weer mis in deze beruchte bocht

Met jaarwisse­ling vernielde Geldropse stations­lift wordt eindelijk gemaakt

GELDROP - De kapotte stationslift in Geldrop wordt in september gemaakt. Dat zegt de gemeente Geldrop-Mierlo. De lift werd rond de jaarwisseling vernield door vuurwerk. Sindsdien is het perron voor mensen die slecht ter been zijn al niet bereikbaar.