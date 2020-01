Ruim één procent meer woningen in Brabant: van stikstofcrisis (nog) niks te merken

GrafiekVan de gevolgen van de stikstofcrisis is nog weinig te merken in de cijfers van het aantal nieuwbouwwoningen. In 2019 werden ruim zes procent meer nieuwbouwwoningen opgeleverd dan in het jaar ervoor: het hoogste aantal in tien jaar tijd. In Noord-Brabant groeide de woningvoorraad met 1,1 procent.

In Nederland kwamen er in totaal 71.000 woningen bij. Dat meldt het Centraal Bureau Statistiek woensdagochtend. Hierdoor is de landelijke woningvoorraad met 0,9 procent gegroeid, becijfert het CBS.

De Brabantse groei - na Flevoland nam de woningvoorraad in onze provincie het meeste toe - is vooral merkbaar in de gemeenten Bernheze (2,4 procent), Hilvarenbeek (2,4 procent) Heusden (2,3 procent) en Waalre (2,0 procent). In absolute aantallen is Eindhoven koploper, met 1868 nieuwe woningen. Tilburg (1234 woningen) en Den Bosch (997 woningen) volgen.

In de gemeenten Woensdrecht (11 woningen), Geertruidenberg (14 woningen), Son en Breugel (18 woningen) en Grave (13 woningen) werd dan weer relatief weinig gebouwd.

Stikstofcrisis

De gevolgen van de zogeheten stikstofcrisis lijken in de cijfers over vorig jaar nog niet zichtbaar. Eind mei verwees de Raad van State namelijk het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak. Duizenden bouwprojecten die onder deze regeling een vergunning kregen, liggen vooralsnog stil. ABN Amro voorspelde eerder dat hierdoor de bouwproductie van 2020 aanzienlijk lager zal uitvallen dan die van 2019.

Kabinet

Het kabinet heeft na overleg met corporaties, bouwers en projectontwikkelaars als doelstelling om jaarlijks landelijk 75.000 nieuwe huizen aan de woningvoorraad toe te voegen. Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken is dat aantal gehaald, want er komen nog zo’n 10.000 ‘transformatiewoningen’ bij, oftewel woningen die gebouwd worden in al bestaande gebouwen.