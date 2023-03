Ruim een half jaar na de ingebruikname is de vernieuwde Knegselsedijk in Eersel nu ook officieel geopend

EERSEL - Weggebruikers in de Kempen zijn er waarschijnlijk al lang en breed aan gewend omdat de weg al ruim een half jaar open is, maar donderdagmiddag is de vernieuwde Knegselsedijk/Steenovens in Eersel dan toch ook officieel in gebruik genomen.