Ruim duizend stickers op gemeentehuis Cuijk tegen ‘onverklaarbare’ oversterfte: ‘Willen gehoord worden’

Met de kleefnotities op de glazen voorgevel van het gemeentehuis in Cuijk willen bezorgde actievoerders – een groep van zo'n vijftig mensen – aandacht vragen voor oversterfte in Brabant. Ze spreken over 1163 onverklaarbare overlijdens, vandaar de evenzovele gele stickervelletjes. Ze willen weten waar die oversterfte vandaan komt, zo zeggen ze.

Ook werden kaarsen neergezet bij het gemeentehuis. De actievoerders liepen even eerder op de avond vanaf de Maaskade achter een tekstkar aan door het centrum van Cuijk.

‘We willen gehoord worden’

Anja Hoogakker is een van de vijftig bezorgde burgers die zondagavond meeliep tijdens de lichtjestocht door het Cuijkse centrum. ,,We maken ons oprecht veel zorgen over de onverklaarbare oversterfte de laatste tijd. In onze omgeving zijn ook mensen overleden na vaccinatie. We willen graag antwoorden.

,,We willen gehoord worden. Vandaar dat we ook vanavond nog een brief naar de gemeente Land van Cuijk hebben gestuurd waarin we onze zorgen uiten. Namens 103 bezorgde inwoners van Land van Cuijk.”

In coronatijd waren er ook af en toe korte demonstraties in Cuijk van mensen die niks moesten weten van onder meer lockdowns, avondklok, schoolsluitingen en vaccinaties tegen covid-19.

Toen de boa's van de gemeente een kijkje kwamen nemen, vertrokken de actievoerders weer.

Oversterfte vooralsnog niet te verklaren

Vorig jaar gingen in ons land bijna 14.500 mensen meer dood dan verwacht, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek eind januari nog bekend. Volgens onderzoekers komt dat voor een deel door corona. Maar deels is het vooralsnog niet te verklaren. Er lopen dan ook al even onderzoeken naar deze oversterfte.

Kamerlid Pieter Omtzigt pleit al langer voor een veel breder onderzoek naar oversterfte. Waarbij specifiek naar het jaar 2022 gekeken wordt.

