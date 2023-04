Ruim 6000 bezoekers verwacht tijdens Koningsdagfeesten op de Tramkade

met video + update 100 kilo amfetamine aangetrof­fen in Raamsdonks­veer: drie verdachten opgepakt en pand is per direct gesloten

RAAMSDONSVEER - De politie heeft vrijdagavond in een woning aan de Baksweer in Raamsdonksveer bijna 100 kilo amfetamine gevonden. Er zijn drie verdachten aangehouden. Burgemeester Marian Witte van de gemeente Geertruidenberg heeft het pand per direct gesloten.