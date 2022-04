Ruim 400.000 flitsboetes in Brabant in 2021, en dat is minder vaak dan in het jaar ervoor

Met 5,5 procent minder uitgedeelde flitsboetes is Brabant de derde provincie waar het aantal verkeersovertredingen het meest is gedaald. Alleen Utrecht (-6,4 procent) en op een haar na Zeeland (-5,6 procent) doen het beter dan de zuidelijke provincie. Die prestatie heeft het ministerie gemeten door het aantal uitgedeelde boetes door vaste flitspalen te tellen.

Te hard rijden

Volgens het ministerie werden vorig jaar landelijk de meeste boetes uitgedeeld - met politiecontroles meegeteld - voor te hard rijden: 6.641.936. Het jaar daarvoor waren dat nog 6.364.857 snelheidsboetes. Het aantal geziene snelheidsovertredingen door trajectcontroles was vorig jaar ook hoger dan in 2020 (van 1.963.918 naar 2.103.772).

Maar op de N639 tussen Chaam en Baarle-Nassau is juist het tegenovergestelde te zien: toen de trajectcontrole daar in juli 2020 werd ingevoerd, gingen bestuurders met 2000 boetes tot het eind van het jaar massaal in de fout. Daar hebben de weggebruikers van geleerd, wat te zien is aan de ‘slechts’ 795 boetes in de eerste vier maanden van 2021.