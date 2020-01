Ruim 300 Brabantse varkensboeren willen stoppen met regeling

West-Brabantse drugscrimi­ne­len wisselen jerrycan in voor oliedrums: ‘Nieuwe tak van sport’

29 januari Het lijkt een nieuwe trend onder drugscriminelen: drugsafval dumpen in grote, stalen olievaten. Waar de rotzooi voorheen overwegend in de kenmerkende blauwe of doorzichtige jerrycans en tonnetjes in de natuur werd achtergelaten, kozen producenten in West-Brabant recentelijk viermaal voor stevige oliedrums. Of er daadwerkelijk sprake is van een nieuwe gewoonte, moet de toekomst uitwijzen.