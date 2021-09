Ruim 23,1 miljoen coronaprikken gezet: Brabant kleurt steeds ‘donkerblauwer’

Nieuwsover­zicht | Sterrenres­tau­rants hangt sluiting boven het hoofd - Vakantie­park Peter Gillis op vingers getikt

7 september De vergunning van een Tilburgs sterrenrestaurant wordt mogelijk ingetrokken. Over een sterrenrestaurant in Breda wordt later een besluit genomen. Naar de eigenaar loopt een Bibob-onderzoek. Verder lopen de wachttijden voor behandelingen in de meeste ziekenhuizen nog altijd op. En vakantiepark Prinsenmeer in Ommel is op de vingers getikt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.