Ruim 200 hardlopers bedwingen het Dak van Brabant tijdens Gulbergen Trail: ‘Run voor de fun!’

Slachtof­fers aardbevin­gen in Turkije nog lang niet vergeten bij benefiet­markt in Waalwijk

WAALWIJK - Over aandacht valt zeker niet te klagen: het is een drukte van belang bij de benefietmarkt op het Raadhuisplein in Waalwijk. Heerlijke geuren stijgen op uit de kramen waar typisch Turkse gerechten aan de man worden gebracht.