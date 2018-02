Roze Jumbo-mandje moet single shopper aan nieuwe liefde helpen

Onduidelijk wie melding gijzeling paardenstal heeft gedaan

6 februari RIEL - Wie dinsdagavond de melding heeft gedaan dat er een gijzeling gaande was in Platinum Stable in Riel, is niet duidelijk. De politie wil daar nu verder niets over kwijt. ,,Het was een serieuze tip, maar verder doe ik daar geen mededelingen over", zegt Willem van Hooijdonk, politiewoordvoerder.