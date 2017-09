Roy Donders heeft kleren terug en haalt uit naar Peter R. de Vries: 'Je bent zelf een aandachtshoer'

Kokend van woede

Dat heeft kennelijk zijn vruchten afgeworpen: de kleren zijn netjes en wel teruggebracht, vermoedelijk dus door de daders. “We hebben onze gestolen kleding terug!”, schreeuwt Donders uit van blijdschap in een vandaag geplaatste video. Tegelijkertijd haalt de paillettenprins uit naar Peter R. de Vries, die in RTL Boulevard vertelde dat Donders alles voor de aandacht heeft gedaan.

Gedupeerd

Het was niet de eerste keer dat Donders de dupe werd van winkeldiefstal. In 2013 sloegen rovers toe op een van zijn huispakkenparty's waarbij ze o.a. zijn winkelomzet kaapten. In 2016 was het meerdere malen raak. Begin van dat jaar werd de 'Stylist van het Zuiden' bestolen van een beker en een klein hertenkopje uit zijn decoratiewinkel in Tilburg.