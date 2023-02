Rouw, yoga en Ruinerwold: themaweek over mentale gezondheid in Someren

SOMEREN - De mentale gezondheid van veel mensen staat onder druk. Om dat bespreekbaar te maken en elkaar te informeren en helpen, is er in Someren van 1 tot en met 10 maart een themaweek over het onderwerp.

De in Someren geboren Maria van Rijsewijk verloor al jong haar man en kinderen. Ze schreef er een boek over, De echo van het water. Op 1 maart vertelt ze van 19.30 tot 21.30 uur haar verhaal over rouw, veerkracht en hoop in de bibliotheek van Someren.

Het is slechts één van de vele activiteiten die Samen voor Someren met de bibliotheek en andere partners aanbiedt in de Week van de mentale gezondheid. De meeste activiteiten zijn gratis, vooraf aanmelden kan via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/weekvandementalegezondheid.

Vooroordelen

Op 2 maart van 19.00 tot 20.00 uur kunnen meiden tussen 15 en 23 jaar tijdens een besloten avond van Onis Welzijn in het Roger That Inspiratielab (Wilhelminaplein 27c) praten over momenten waarop ze zich rot voelen. Wat is het verschil tussen een dip en depressie? De lezing van Israel van Dorsten, die jarenlang vastzat in een boerderij in Ruinerwold, op 3 maart in De Ruchte is uitverkocht.

In The Living Library, op 4 maart van 10.30 tot 13.30 uur in Bibliotheek Someren, kunnen bezoekers in gesprek met ‘levende boeken’ en daarmee met hun eigen vooroordelen. Stichting Zelfhulp Netwerk legt op 6 maart van 19.30 tot 21.00 uur in de bieb van Someren uit hoe mensen in contact kunnen komen met lotgenoten om ervaringen te delen.

Herstelyoga

Bij Yoga Ruimte Someren aan de Verdonckstraat 2 is op 7 maart van 10.00 tot 11.15 uur een les herstelyoga. De toegang is gratis, aanmelden is verplicht vanwege een beperkt aantal plekken. Mantelzorg staat centraal op 7 maart van 19.30 tot 21.00 uur in de bibliotheek. Daar is op 8 maart op datzelfde tijdstip een avond over de sociale ontwikkeling van kinderen tussen 1,5 en 4 jaar.

Soy Kroon speelt op 9 maart van 20.00 tot 22.00 uur in De Ruchte een toneelvoorstelling over uitgestelde rouw en volwassen worden, gebaseerd op het boek van Merlijn Kamerling. Via het theater zijn nog enkele kaarten à 22,50 euro beschikbaar.

Achter het behang

Stress en prestatiedruk bij jongeren staan centraal op 10 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de aula van het Varendonck College aan de Kanaalstraat 14 in Someren. Helder Theater neemt ouders en jongeren van 10 tot en met 21 jaar met humor mee in de problematiek.

Op woensdagen, donderdagen en vrijdagen in de themaweek tussen 13.00 en 18.00 uur kunnen jongeren tussen 11 en 25 jaar in het Roger That Inspiratielab op een behangrol schrijven wie of wat ze achter het behang zouden willen plakken. Misschien lucht het op.