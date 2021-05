Rotan bank is ouderwets, maar de open haard mag blijven: huisjes Kempervennen na metamorfose weer bij de tijd

necrologie Horeca-icoon ‘Sinjoor’ John Grijspeere (77) deed graag iets terug voor Breda

27 mei BREDA - Tien dagen na zijn 77e verjaardag is horeca-icoon John Grijspeere overleden. Hij runde ruim 40 jaar restaurant De Sinjoor, was voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Breda, preses van de Ondernemersvereniging Binnenstad Breda (OBB) en van Winkeliersvereniging Zuidpoort.