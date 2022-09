‘Rosa, natuurlijk mis ik je, lief’: Roy uit Oss doet laatste poging om zijn onlineliefde te ontmoeten, maar bestaat Rosa wel?

Nieuwsover­zicht | Lichaam vermiste matroos gevonden in haven - Plan voor gigagloei­lamp midden in de stad

De Britse koningin Elizabeth is op 96-jarige leeftijd overleden. Ze heeft een diepe indruk achtergelaten bij meerdere Brabanders die haar mochten ontmoeten. Verder wist de politie dat de neef van Ridouan Taghi contacten had met het criminele milieu, gaat Marco Kroon 40 dagen de cel in en zijn er plannen voor een gigantische gloeilamp in het centrum van Eindhoven. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

8 september