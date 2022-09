‘Rooskleurige toekomst’ werd gedwongen prostitutie voor kwetsbare vrouw, maar haar vriend (39) ontkent

Dat stelde officier van justitie J. Kramer vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch. Zij beschuldigde de man daar van mensenhandel. De vermeende pooier ontkende in alle toonaarden: ,,Ze heeft het allemaal zelf gedaan.”



De verdachte begon volgens de aanklacht het slachtoffer begin november 2021 in te palmen. De man schetste een rooskleurige toekomst voor het stel. Iets waar de vrouw zeker op hoopte. Zij had veel meegemaakt in haar leven.