Roosendaalse kippenboer Siemons blij met snelle ophokplicht

Maar Siemons heeft geluk: ,,Onze vrije uitloopkippen zijn anderhalve week geleden weggegaan. We zijn nu de stallen aan het schoonmaken en volgende week krijgen we nieuwe.'' Zolang de overheid tenminste geen vervoersverbod instelt, maar dat verwacht Siemons niet. ,,Die kippen worden bij het bedrijf ingeladen en zoveel mogelijk in een dichte vrachtwagen vervoerd. Ja, daar zou een virus bij kunnen komen, maar we gaan toch ook niet alle eenden uit de lucht schieten?''

Incident

Hoewel de kippenboer tevreden is met de snelle reactie van de overheid, is hij niet bepaald blij met weer een incident. ,,We hebben net het hele fipronilgebeuren achter de rug en vorig jaar had je de vogelpest. Toen zijn de kippen zo lang binnengebleven dat we de eieren niet als vrije uitloopeieren konden verkopen. Dat kost je toch veel geld.''